Infrastrutture: firmato accordo per costruzione superstrada Cina-Laos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- China Yunnan Construction and Investment Holding Group (Ycih) e il ministero della Pianificazione e degli investimenti del Laos hanno firmato un accordo quadro di cooperazione per la superstrada Cina-Laos nella capitale del Laos, Vientiane. Lo riferisce la stampa cinese. Secondo l'accordo firmato martedì, entrambe le parti aderiranno ai principi di mutuo beneficio e politiche "win-win", sviluppo congiunto e operazioni commerciali con il supporto dei governi. La superstrada a quattro corsie da Vientiane a Vang Viengway si estenderà per 109,1 chilometri, avrà un costo di circa 1,3 miliardi di dollari e ridurrà i tempi di percorrenza da due ore e mezzo a solo 1,5 ore di guida. "Auspichiamo che il progetto dell'autostrada Cina-Laos rafforzi lo scambio bilaterale e la cooperazione nei settori dell'economia, del commercio, della cultura, dell'istruzione e della sanità; promuova lo sviluppo dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, degli investimenti, dei viaggi e aumenti le opportunità di lavoro per i laotiani nelle regioni settentrionali e centrali del paese, dando così impulso allo sviluppo verde e sostenibile del paese", recita una nota diffusa da Ycih.(Cip)