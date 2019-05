Kosovo-Serbia: presidente albanese Meta su dialogo, "coinvolgimento Albania non aiuterebbe"

- Ogni coinvolgimento dell'Albania sul tema del dialogo fra il Kosovo e la Serbia sarebbe un'interferenza non necessaria e che potrebbe anche non aiutare, per quel che riguarda la dimostrazione della piena autorità e legittimità delle istituzioni del Kosovo. Lo ha dichiarato il presidente abanese Ilir Meta, in un'intervista concessa all'emittente televisiva del Kosovo "Tv Dukagjini". Secondo Meta, il coinvolgimento diretto di Tirana "potrebbe creare anche inutili malintesi. Il dialogo con la Serbia è una esclusiva responsabilità dei leader del Kosovo e delle sue istituzioni. E l'Albania – ha proseguito Meta – sostenendo questo dialogo dovrebbe accettare ogni soluzione che le istituzioni del Kosovo troveranno in rispetto alla loro costituzione e alla volontà dei loro cittadini". (segue) (Alt)