Kosovo-Serbia: ministro Esteri sloveno Cerar, operazione forze di polizia nel nord avrà conseguenze

- La recente operazione delle forze speciali kosovare nel nord del paese avrà un impatto non trascurabile nei rapporti tra Belgrado e Pristina. Lo ha detto il ministro degli Esteri sloveno Miro Cerar, nella conferenza stampa congiunta con l'omologo russo Sergej Lavrov, in visita a Lubiana. Cerar ha commentato l'operazione "legata ad alcuni procedimenti contro la criminalità organizzata, non solo in Kosovo", osservando che avrà "serie conseguenze nei rapporti tra Kosovo e Serbia, e in altri paesi della regione". "Dato che tutti teniamo alla stabilità, al dialogo con il Kosovo, uno dovrebbe comportarsi molto attentamente, evitando queste situazioni quando la stabilità nella regione potrebbe essere minacciata. E operazioni di questo tipo potrebbero avere conseguenze che non vogliamo", ha dichiarato Cerar citato dall'agenzia di stampa "Sputnik". (Lus)