Serbia: Ue, urgente creare spazio per dibattito politico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo alla normalizzazione delle relazioni con il Kosovo, la Commissione osserva che la Serbia è rimasta impegnata nel dialogo e ha mostrato moderazione nella sua risposta all'introduzione delle tariffe doganali. Però, deve compiere sforzi sostanziali, in particolare nelle sue relazioni internazionali, per istituire un ambiente favorevole alla conclusione di un accordo giuridicamente vincolante con il Kosovo. L'accordo è urgente e cruciale affinché Serbia e Kosovo possano avanzare sui loro rispettivi percorsi europei. La Serbia ha continuato a gestire gli effetti dei flussi migratori verso l'Ue e ha siglato l'Accordo europeo sullo stato di frontiera e di guardia costiera con l'Ue. Sono state adottate la strategia e il piano d'azione per contrastare la migrazione irregolare. Sul piano economico, il paese ha compiuto alcuni progressi ed è moderatamente preparato allo sviluppo di un'economia di mercato funzionante. (segue) (Beb)