Malesia: leader Umno intensificano scontro per il controllo della coalizione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex primo ministro della Malesia, Najib Razak, è stato raggiunto all’inizio di quest’anno da tre nuovi capi d’imputazione per riciclaggio di denaro, relativi a una cifra complessiva di 15,7 milioni di dollari. L’ex premier si è professato non colpevole dopo la lettura dei capi d’imputazione a suo carico; stando alla documentazione processuale, le attività di riciclaggio avrebbero coinvolto i tre conti bancari di Razak presso AmPrivate Banking (AmBank Group). Sul capo dell’ex premier pendono decine di capi d’imputazione; Razak è stato formalmente accusato di riciclaggio di denaro per la prima volta lo scorso gennaio. (segue) (Fim)