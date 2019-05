Malesia: leader Umno intensificano scontro per il controllo della coalizione (8)

- L’iniziativa del leader dell’Umno, però, pare aver intensificato ulteriormente le tensioni interne all’opposizione. Un membro del consiglio supremo dell’Umno, Lokman Noor Adam, ha chiesto addirittura che l’ex premier Razak torni a guidare temporaneamente la coalizione di partiti conservatori. In un comunicato, Lokman esprime delusione per la scelta di Zahid di affidare la direzione dell’Umno al suo vice, una decisione che il politico definisce “una vittoria” per il primo ministro in carica, Mahathir Mohamad. “In questo contesto critico, l’Umno necessita dei servizi di un leader esperto e rispettato dai ministri del Fronte nazionale (Barisan Nasional, il principale partito dell’Umno). Come membro del consiglio supremo dell’Umno – prosegue Lokman – suggerisco che il presidente nomini Najib Razak leader di fatto dell’Umno e dell’opposizione, durante il periodo della sua assenza”. (Fim)