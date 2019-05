Corea del Nord: Pyongyang intraprende campagna all’Onu per dissequestro nave da carico (4)

- La richiesta di Pyongyang conferma la crescente tensione in atto dopo il fallimentare summit di Hanoi dello scorso febbraio. Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha personalmente supervisionato il test di lancio di “vari veicoli di attacco a lungo raggio” la scorsa settimana. Lo ha annunciato l’agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, “Korean Central News Agency” (Kcna”), confermando il test di lancio avvenuto ieri nel paese, e rilevato per primo dalla Difesa sudcoreana. Stando all’agenzia di stampa, Kim ha sottolineato la necessità di rafforzare le capacità difensive del paese “di condurre compiti di combattimento e mantenere una piena postura bellica, per far fronte adeguatamente a qualunque emergenza come richiesto dalla situazione del momento”. Una serie di fotografie pubblicate dai media ufficiali nordcoreani nella mattinata di oggi suggeriscono che i proiettili testati dal Nord siano lo stesso tipo di missile balistico a corto raggio testato il 4 maggio scorso. Il dipartimento della Difesa Usa ha riferito ieri, sulla base delle informazioni d’intelligence raccolte sinora, che il test è consistito nel lancio di “diversi missili balistici”. (segue) (Git)