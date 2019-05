Corea del Sud: presidente Moon critica opposizione per fuga informazioni diplomatiche

- Il presidente delle Corea del Sud, Moon Jae-in, ha criticato il principale partito di opposizione sudcoreano, il Partito Saenuri, per gli sviluppi seguiti alla divulgazione non autorizzata dei contenuti di una recente conversazione tra Moon e il presidente Usa, Donald Trump. “Il fatto che segreti diplomatici possano essere fatti trapelare e vengano utilizzati come strumento di lotta politica è vergognoso”, ha detto il presidente sudcoreano durante una riunione di gabinetto nella giornata di ieri, 29 maggio. Moon si è scusato con il paese per la fuga di notizie a nome del governo, ed ha sollecitato quest’ultimo a indurire le misure di sicurezza e disciplina nell’impiego pubblico, definendo quanto accaduto “inconcepibile”. Il presidente ha poi contestato il Partito Saenuri per aver difeso il parlamentare Khang Hyo-shang, che dopo aver ottenuto le informazioni da un funzionario diplomatico le ha divulgate pubblicamente. “Se davvero il partito Saenuri punta in futuro a proporsi all’opinione pubblica come forza in grado di gestire gli affari di Stato, gli si richiede di esibire il buon senso più basilare, perlomeno per quanto riguarda le questioni legate ai fondamentali della conduzione del paese. (Git)