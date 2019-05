Usa-Cina: Washington sollecita a rilascio uiguri per festività Id al-adha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha sollecitato le autorità cinesi a rilasciare oltre un milione di uiguri e altri musulmani detenuti nella regione autonoma dello Xinjiang, e che consenta loro di riunirsi alle loro famiglie in occasione dell’Id al-adha, la “Festa dell’offerta” celebrata ogni anno. “Gli abusi dei diritti umani nello Xinjiang devono cessare ora. Ci appelliamo al governo cinese affinché rilasci gli uiguri e altri esponenti di minoranze musulmane arbitrariamente detenuti in tutto lo Xinjiang, cosicché possano tornare alle loro case e celebrare la festività dell’Id con i loro cari”, ha dichiarato un portavoce del dipartimento di Stato Usa, Morgan Ortagus. Il portavoce ha dichiarato che la festività islamica è una occasione per “parlare in difesa delle vittime della vasta campagna di repressione cinese contro gli uiguri e altre minoranze etniche musulmane nello Xinjiang. (segue) (Was)