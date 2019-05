Usa-Cina: Washington sollecita a rilascio uiguri per festività Id al-adha (2)

- Pechino è alle prese con le critiche internazionali al trattamento della minoranza uigura nello Xinjiang. La scorsa settimana la Cina ha invitato i rappresentanti diplomatici dei paesi europei a Pechino a visitare la regione autonoma, dove le autorità cinesi avrebbero rinchiuso oltre un milione di uiguri musulmani in campi di rieducazione di massa. Lo ha comunicato tramite una nota il ministero degli Esteri cinese, affermando che i diplomatici europei sono invitati a "recarsi di persona a verificare la situazione nella regione occidentale" del paese. "La Cina è convinta che i diplomatici europei saranno testimoni del fatto che le persone di tutti i gruppi etnici nello Xinjiang vivono e lavorano in pace e armonia", afferma la nota, nella quale si specifica che il ministero sta studiando i dettagli e le modalità delle visite. I rappresentanti diplomatici europei hanno accolto favorevolmente l’invito, precisando però che la visita richiederà preparativi comuni, e non potrà svolgersi a breve. (segue) (Was)