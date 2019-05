Usa-Cina: Washington sollecita a rilascio uiguri per festività Id al-adha (5)

- La settimana precedente, Pechino ha nuovamente affrontato la questione delle detenzioni di massa degli uiguri, in seguito alla pubblicazione del rapporto sui diritti umani degli Stati Uniti sulla Cina: Pechino aveva contestato il documento, definendolo "pieno di pregiudizi ideologici". Il dipartimento di Stato Usa ha recentemente pubblicato il "Rapporto nazionale sui diritti umani del 2018", in cui la parte relativa alla Cina torna a contestare la situazione dei diritti umani in quel paese asiatico. Il governo di Pechino ha replicato affermando che il rapporto trascura i fatti, confonde il bene e il male e muove accuse ideologiche contro il governo cinese. Pechino ha ribadito la richiesta agli Stati Uniti di abbandonare la "mentalità della Guerra Fredda" e il pregiudizio ideologico, guardare obiettivamente allo "sviluppo dei diritti umani in Cina" e smettere di ricorrere a questo tema per interferire negli affari interni della Cina. (segue) (Was)