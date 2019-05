I fatti del giorno - Balcani

- Kosovo: procuratore chiede di togliere immunità a dipendente russo dell'Unmik - Al dipendente russo della missione Onu in Kosovo (Unmik) Mikhail Krasnoshchekov dovrebbe essere tolta l'immunità diplomatica: lo ha chiesto il procuratore capo di Mitrovica Shyqyri Syla, parlando al quotidiano "Insajderi". Nella giornata di ieri il cittadino russo è stato arrestato nell'ambito di un'operazione della polizia kosovara nel nord del paese, prima di essere liberato in virtù dell'immunità diplomatica di cui gode in quanto membro di una missione Onu. L'altro dipendente dell'Unmik arrestato, il serbo Dejan Dimic, è ancora in stato di arresto. "Domani chiederò ufficialmente al rappresentante speciale in Kosovo, Zahir Tanin, di togliere l'immunità diplomatica per procedere con il processo penale nei suoi confronti", ha detto il procuratore kosovaro Syla ieri pomeriggio. (segue) (Res)