Speciale difesa: Serbia, deputati approvano report su Kosovo presentato da presidente Vucic

Serbia, deputati approvano report su Kosovo presentato da presidente Vucic

- I deputati del parlamento della Serbia hanno approvato ieri la relazione sul Kosovo presentata dal presidente serbo, Aleksandar Vucic. Secondo quanto riporta la stampa locale, la relazione è stata approvata con 145 voti a favore su 162 deputati presenti. Dopo la votazione il presidente Vucic ha ringraziato i parlamentari e tutti coloro che hanno preso parte alla discussione. "Dietro di noi sta una giornata difficile, perché parla di quali siano le intenzioni degli albanesi. Se guardate al numero degli arrestati serbi viene fuori che il 14 per cento dei serbi sono geneticamente dei criminali. La situazione non è stata facile neanche un pò, ma la fiducia in sé e la serietà dello Stato, e prima di tutto il coraggio della nostra popolazione in Kosovo ci motiverà a lavorare ancora meglio e garantire loro la sicurezza", ha osservato Vucic aggiungendo che "da oggi le cose non saranno le stesse e non diremo domani che è tutto finito. Ci sarà un rapporto diverso nei confronti sia di Pristina che degli albanesi, che hanno dichiarato che si tratta di lotta contro la corruzione". Il rapporto presentato da Vucic affronta le trattative fra Belgrado e Pristina dal 2013, anno della firma dell'Accordo di Bruxelles, al 2019. Nella relazione si conferma la volontà di proseguire i colloqui con Pristina non appena siano create le condizioni per tale proseguimento. La Serbia, secondo la relazione, non ha intenzione di abbandonare un approccio pacifico per risolvere il problema del Kosovo. Il report ricorda infine che i serbi hanno ricevuto la possibilità attraverso l'Accordo di Bruxelles di formare una comunità autonoma. L'esame della relazione è stata avviata lunedì dal parlamento serbo alla presenza del capo dello Stato. La Serbia deve scegliere fra "dolci bugie e amare verità" riguardo alla questione del Kosovo, ha detto il presidente serbo rivolgendosi ai deputati riuniti in seduta straordinaria. E' necessario, ha detto Vucic, dare una risposta ad una domanda importante, ovvero "a che cosa crediamo, alle bugie o alla verità". "Non dovete però pensare che a causa della verità io non lotterò per la nostra popolazione e per il Kosovo", ha detto Vucic. Ai lavori parlamentari erano presenti anche la premier serba, Ana Brnabic, e il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric. Ieri mattina le unità speciali della polizia kosovara hanno effettuato oltre 20 arresti in un'operazione condotta nel nord del Kosovo a maggioranza serba, dove sono registrati anche dei feriti. (Seb)