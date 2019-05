Infrastrutture: premier macedone Zaev, presto completeremo tratto autostrada verso Kosovo

- La Macedonia del Nord completerà quanto prima il tratto autostradale per connettere la capitale Skopje con quella kosovara Pristina. Lo ha detto il primo ministro macedone Zoran Zaev, intervenendo oggi in Kosovo alla cerimonia per l'inaugurazione dell'autostrada tra Pristina e il valico di confine con la Macedonia del Nord, a Blace. "L'apertura dell'autostrada Arben Xhaferi ci motiva ad accelerare i lavori per completare il tratto nel nostro paese. Lanceremo presto una gara pubblica per il tratta di 14 chilometri nei pressi del confine", ha dichiarato Zaev. Hanno preso parte alla cerimonia odierna anche il presidente e il premier del Kosovo, Hashim Thaci e Ramush Haradinaj, e il capo del governo montenegrino Dusko Markovic. (segue) (Mas)