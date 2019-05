Speciale difesa: ministro croato Krsticevic, pronti a rispondere alle sfide nella regione

- L'esercito croato è pronto a rispondere alle numerose sfide presenti nella regione balcanica. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa di Zagabria Damir Krsticevic rispondendo a una domanda dei giornalisti sulle tensioni in Kosovo. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", Krsticevic ha affermato che "viviamo in una regione instabile" e che "tutti coloro che agiscono contro la Croazia possono aspettarsi una nuova operazione Tempesta", alludendo al nome in codice con cui l'esercito croato si è riappropriato nel 1995 della regione autonoma serba di Krajina. (Zac)