Speciale difesa: Serbia, presidente Vucic su arresti nord Kosovo, "preoccupato" per quello che ancora deve avvenire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha commentato gli arresti e conseguenti disordini avvenuti ieri nel nord del Kosovo dicendosi "preoccupato per quello che ancora ha da venire". "Questo è l'unico motivo per cui oggi non sono felice", ha aggiunto. Vucic si è poi detto insoddisfatto della reazione della Nato, mentre sull'Unione europea ha osservato che "i suoi rappresentanti si fanno vivi solo quando è passato il momento critico". "A prescindere da questo, noi svilupperemo il nostro esercito e innalzeremo il livello di vita dei nostri militari, per essere pronti a tutelare la nostra popolazione. E' questo l'obiettivo dell'esercito e per questo esistono gli eserciti in tutti i paesi del mondo", ha detto Vucic. La notte è trascorsa tranquilla nel nord del Kosovo dopo una giornata che ha visto lanciare da parte della polizia kosovara una vasta operazione nella parte settentrionale del paese a maggioranza serba. Le unità speciali di Pristina hanno compiuto numerosi arresti, fra cui 11 agenti della polizia kosovara, tutti di etnia serba. Nel corso delle operazioni sono stati registrati anche dei feriti, fra cui 5 poliziotti e almeno 6 civili che avevano innalzato delle barricate a Zubin Potok per non far passare gli agenti. Sono stati arrestati anche due impiegati della missione delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik), di cui uno, il cittadino russo Mikhail Krasnoshchekov, è stato rilasciato. Lo stesso Krasnoshchekov è rimasto ferito nel corso dell'azione e trasportato per cure urgenti all'ospedale di Mitrovica. (Seb)