Serbia-Kosovo: Mogherini, fatti di ieri dimostrano necessità di riprendere il dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante ha poi fatto appello alle autorità kosovare affinché vengano eliminati i dazi imposti sulle merci serbe e bosniache. "Come donatori sappiamo che è meglio fare affari che fare la guerra. Il Kosovo e la Serbia hanno bisogno di impegnarsi per un accordo e se parliamo di condizioni, allora ripeterei che le tasse del 100 per cento verso Serbia e Bosnia Erzegovina vanno ritirate", ha ancora detto l'Alto rappresentante. (Res)