Kosovo: terminata manifestazione a Mitrovica, per leader Lista serba "necessario restare uniti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta senza incidenti la manifestazione organizzata oggi a Mitrovica, nel nord del Kosovo, dalla Lista serba, forza politica rappresentativa dei serbi del Kosovo. Secondo quanto riporta l'emittente "Rts", il leader della Lista serba, Goran Rakic, ha sottolineato la necessità per la popolazione serba di restare unita e non cedere alle provocazioni. "Siamo testimoni della più grande ingiustizia senza fine. So che direte che è difficile restare calmi, ma faccio appello affinché non cediate alle provocazioni cotte secondo ricette della cucina occidentale", ha detto Rakic. La manifestazione è stata indetta all'indomani della vasta operazione condotta nel nord del Kosovo da parte delle forze di polizia kosovare e che ha portato a numerosi arresti, oltre che al ferimento di agenti e civili nel corso dell'operazione. (segue) (Seb)