Brasile: giustizia respinge proposta della Azul di acquisto di parte dei beni della Avianca (3)

- La Azul aveva presentato la nuova proposta di acquisto di parte delle attività di Avianca Brasil, lo scorso 14 maggio, informando di aver richiesto un'autorizzazione all'autorità giudiziaria per l'acquisto di una parte dei beni della società (Upi) per 145 milioni di dollari. L'offerta è maggiore di quella presentata a marzo, quando Azul aveva offerto 105 milioni di dollari per acquistare parte delle attività di Avianca Brasil. L'offerta di Azul include l'acquisto di 21 slot (permessi di atterraggio e decollo), che attualmente Avianca ha negli aeroporti di Congonhas (San Paolo), Santos Dumont (Rio de Janeiro) e Brasilia. (segue) (Brb)