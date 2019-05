Brasile: giustizia respinge proposta della Azul di acquisto di parte dei beni della Avianca (4)

- La Avianca è in liquidazione dallo scorso dicembre nel tentativo di ripianare un debito di oltre 500 milioni di real (129 milioni di dollari). La crisi finanziaria si è allargata anche alle operazioni da venerdì 12 aprile, quando il tribunale ha obbligato la compagnia a restituire 34 aerei alle società di leasing per il mancato pagamento delle rate dei finanziamenti, lasciando la società con appena 2 velivoli a disposizione. La perdita degli aeroplani ha obbligato Avianca a cancellare più di 1400 voli dal 12 aprile a oggi. Dallo scorso 28 aprile Avianca opera soltanto in 4 aeroporti: Congonhas (San Paolo), Santos Dumont (Rio de Janeiro), Brasilia (Distretto Federale) e Salvador (Bahia). Da venerdi 24 maggio la Avianca ha smesso di operare per volere dell'Agenzia nazionale per l'aviazione civile (Anac), che ha messo in dubbio la sicurezza sui voli della compagnia. (Brb)