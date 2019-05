Usa: segretario Difesa Shanahan ritiene test missilistici nordcoreani una violazione della risoluzione Onu

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Patrick Shanahan, ritiene che i recenti test missilistici effettuati dalla Corea del Nord rappresentino una violazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Unscr), una posizione che si discosta da quella del presidente Usa, Donald Trump. Alla domanda se i missili a corto raggio nordcoreani hanno violato la risoluzione, Shanahan ha detto “sì”. "Lasciatemi solo essere chiaro, questi erano missili a corto raggio e sono una violazione della Unscr. Sì" ha affermato. Le osservazioni del capo del Pentagono sembrano contraddire la posizione di Trump, che negli ultimi giorni ha ripetuto di non essere stato infastidito dai test missilistici a corto raggio effettuati da Pyongyang all'inizio di questo mese e che nutre fiducia nei confronti del leader nordcoreano Kim Jong un. "La Corea del Nord ha sparato alcune piccole armi, che hanno disturbato alcuni dei miei, e altri, ma non a me", ha scritto sul suo profilo Twitter il presidente. "Ho fiducia che il presidente Kim manterrà la sua promessa a me”. I commenti di Trump sui test missilistici hanno contraddetto anche i commenti del suo consigliere per la sicurezza nazionale, John Bolton. "Le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu proibiscono alla Corea del Nord di lanciare missili balistici", ha detto Bolton ai giornalisti durante il viaggio in Giappone. (Was)