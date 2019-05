Usa: dopo dichiarazione di Mueller cresce il numero di Democratici a favore dell'impeachment

- La dichiarazione rilasciata ieri, 29 maggio, dal procuratore speciale Robert Mueller, durante la quale ha ribadito le conclusioni del “Russiagate” senza però scagionare del tutto il presidente Trump, ha portato un numero sempre maggiore di Democratici a chiedere di avviare la procedura di messa in stato d'accusa (impeachment) nei confronti dell'inquilino della Casa Bianca. Il presidente della commissione Giustizia della Camera, il democratico Jerrold Nadler, il cui comitato svolgerebbe un ruolo primario in caso di impeachment, ha dichiarato che "per quanto riguarda la questione dell'accusa, a questo punto tutto le opzioni sono sul tavolo e nulla dovrebbe essere escluso”. “Dato che il consigliere speciale Mueller non è stato in grado di perseguire accuse criminali contro il presidente, spetta al Congresso rispondere ai crimini, alle menzogne e ad altri illeciti del presidente Trump - e lo faremo - ha aggiunto Nadler -. Nessuno, nemmeno il presidente degli Stati Uniti, è al di sopra della legge." (segue) (Was)