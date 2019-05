Usmca: Canada avvia processo per ratifica dell'accordo commerciale

- Il primo ministro canadese Justin Trudeau ieri, 29 maggio, ha formalmente presentato al parlamento del suo paese la legge per ratificare l'accordo commerciale Usmca (United States-Mexico-Canada Agreement) con Stati Uniti e Messico. Il parlamento ha aspettato mesi prima di essere chiamato ad esprimersi sull'accordo che andrà a sostituire il precedente Nafta, a causa della disputa tra l'amministrazione Trudeau e la Casa Bianca sulle tariffe su acciaio e alluminio. Trudeau ha esortato i legislatori canadesi a concludere rapidamente l'accordo ora che le tariffe sono state sollevate. "Il nuovo Nafta garantirà l'accesso a una zona commerciale che rappresenta più di un quarto dell'economia globale" , ha detto Trudeau, citato dalla stampa Usa. "E' ora che i membri di quest'Aula lo ratifichino", ha aggiunto. Trudeau giovedì incontrerà il vicepresidente Mike Pence per coordinare la strategia di passaggio dell'Usmca. All'inizio di questo mese, l'amministrazione Trump ha accettato di azzerare le tariffe statunitensi del 25 per cento sull'acciaio e del 10 per cento sull'alluminio per Canada e Messico. (segue) (Was)