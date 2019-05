Usmca: Canada avvia processo per ratifica dell'accordo commerciale (2)

- Come sottolinea la stampa canadese, ci sono ancora alcune sfide chiave che il governo dovrà affrontare, come i tempi di approvazione e l'incertezza su quando, come e se anche gli Stati Uniti e il Messico seguiranno con la ratifica. I membri del Parlamento sono tornati a Ottawa questa settimana per l'inizio di quattro settimane di lavori prima della pausa estiva. Se necessario, tuttavia, il governo potrebbe anche scegliere di prolungare la seduta o addirittura richiamare i membri nel caso in cui il Senato, che rimarrà aperto una settimana in più della Camera dei Comuni, dovesse emendare il disegno di legge. (segue) (Was)