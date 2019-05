Giappone-Bangladesh: Tokyo annuncia aiuti durante visita premier Hasina (3)

- Nella serata di ieri, Abe ha ospitato una cena in onore del premier bengalese, che si tratterrà in Giappone sino a domani, 31 maggio. Il Giappone considera il Bangladesh un partner di lunga data, che ne ha sostenuto la candidatura per un seggio permanente al Consiglio di sicurezza Onu, oltre alla posizione in materia di armi atomiche. Tokyo conta sui suoi partner economici nella macro-regione asiatica per far fronte alle crescenti minacce economiche e nel campo della sicurezza provenienti dalla Cina. Nel corso della settimana, Abe incontrerà i leader di Filippine, Cambogia, Malesia, Vietnam, Singapore e Laos, in aggiunta al premier bengalese. Hasina ha già visitato il Giappone in cinque occasioni, ma quella attualmente in corso è la prima dalla sua rielezione. (segue) (Git)