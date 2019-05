Serbia: presidente Vucic su arresti nord Kosovo, "preoccupato" per quello che ancora deve avvenire

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha commentato gli arresti e conseguenti disordini avvenuti ieri nel nord del Kosovo dicendosi "preoccupato per quello che ancora ha da venire". "Questo è l'unico motivo per cui oggi non sono felice", ha aggiunto. Vucic si è poi detto insoddisfatto della reazione della Nato, mentre sull'Unione europea ha osservato che "i suoi rappresentanti si fanno vivi solo quando è passato il momento critico". "A prescindere da questo, noi svilupperemo il nostro esercito e innalzeremo il livello di vita dei nostri militari, per essere pronti a tutelare la nostra popolazione. E' questo l'obiettivo dell'esercito e per questo esistono gli eserciti in tutti i paesi del mondo", ha detto Vucic. (segue) (Seb)