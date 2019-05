Kosovo: Commissione Ue, progressi in riforme, ma serve migliore garanzia attuazione aquis (5)

- Il governo ha aderito alle regole fiscali, ma le pressioni di spesa relative ai benefici sociali per specifici gruppi di popolazione e i salari dei dipendenti pubblici comportano rischi per le finanze pubbliche e ostacolano lo sviluppo del settore privato. Il contesto aziendale è leggermente migliorato, ma permangono sfide persistenti, compresa la diffusa economia in nero, un sistema giudiziario lento e inefficiente, alta prevalenza di corruzione e istituzioni giuridiche complesse deboli. Nonostante la forte crescita delle esportazioni di servizi, la diversificazione economica è progredita lentamente. Il Kosovo ha compiuto progressi nel miglioramento delle strade, ma ci sono grosse lacune nelle infrastrutture ferroviarie ed energetiche. Pochi progressi sono stati fatti per garantire un approvvigionamento energetico stabile e le perdite nel settore dell'elettricità rimangono molto elevate. Il Kosovo ha fatto alcuni progressi per quanto riguarda la digitalizzazione dell'economia, ma pochi per migliorare la qualità dell'istruzione e colmare le lacune di competenze nel mercato del lavoro. I cambiamenti strutturali stanno emergendo solo lentamente e l'economia rimane altamente dipendente dal settore del commercio interno. (segue) (Beb)