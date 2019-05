Russia-Slovenia: Lavrov, discussi arresti in Kosovo nord con presidente Pahor (3)

- La procura kosovara ha fatto sapere che non sono stati arrestati tutti coloro per cui è stato spiccato un mandato, e che dunque le operazioni continueranno nell'ambito di un'inchiesta anticorruzione. Secondo il premier kosovaro Ramush Haradinaj l'operazione è stata finalizzata solamente all'applicazione della legge. "L'azione della polizia è stata contro le persone coinvolte nel traffico illegale, nella criminalità organizzata e in altri crimini", ha dichiarato Haradinaj tramite il suo profilo Facebook ufficiale. Secondo quanto spiegato, alcune delle persone coinvolte in queste azioni sarebbero agenti delle dogane, della polizia e altri cittadini comuni. "Come primo ministro, confermo che è una questione di applicazione della legge e niente più. Invito i serbi a preservare la pace ed a rispettare la legge", ha affermato il premier kosovaro. (segue) (Lus)