Russia-Slovenia: Lavrov, discussi arresti in Kosovo nord con presidente Pahor (5)

- Secondo il presidente, la situazione più complessa è stata a Zubin Potok dove dei serbi si sono trincerati dietro a delle barricate per prevenire l'ingresso delle forze albanesi. Vucic ha infine detto di avere avvertito più volte i rappresentanti europei sulla situazione. "Abbiamo detto che tutto quello che abbiamo concordato a Bruxelles è che non c'è ingresso nel nord del Kosovo per coloro che portano i manganelli, ma loro ci dicono che si tratta di un'azione di polizia. Tutto il senso sta nello spaventare la nostra popolazione a Mitrovica, Leposavic, Zubin Potok. La nostra gente è abituata a lottare come dei leoni ma parlando con loro ho sentito una certa dose d'inquietudine". (Lus)