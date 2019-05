I fatti del giorno - Balcani (3)

- Serbia: presidente Vucic, missione Nato in Kosovo "non dice la verità" - La missione della Nato in Kosovo (Kfor) "non dice la verità": lo ha detto il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, rispondendo ai giornalisti che chiedevano di commentare gli arresti e i successivi disordini avvenuti ieri nel nord del Kosovo. Secondo quanto riportato dalla stampa serba, il portavoce di Kfor ha detto in un'intervista a "Tv Prva" che tutte le parti erano state avvertite in anticipo sull'operazione di polizia di ieri. Vucic ha replicato domandando "a chi lo avrebbero comunicato". "Noi abbiamo ottenuto delle informazioni su questo (l'operazione di arresti) intorno al 15 maggio, e io sono uscito in pubblico il 17 maggio con questa informazione e la richiesta che non lo facciano", ha detto Vucic. "Invito il portavoce di Kfor a dire a chi è stato comunicato. Ieri il comandante della Kfor non ha voluto contattare neppure il capo dei Stato maggiore della Serbia, e allora neanche noi poi abbiamo voluto farci sentire. Si sono sentiti appena alle 11 e 30 quando abbiamo avvertito dei fatti. Mentre c'era la parte più difficile, non ci sono stati contatti", ha detto Vucic. (segue) (Res)