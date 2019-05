Serbia-Kosovo: commissario Ue Hahn, ancora nessun dialogo tra i due paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbi e Kosovo “sfortunatamente” non hanno ancora avviato colloqui per risolvere le loro controversie, ma il presidente serbo Alexandr Vucic si è detto “pronto a compiere dei pogressi nel dialogo” tra Belgrado e Pristina. È quanto affermato in un'intervista rilasciata oggi al quotidiano tedesco “Handelsblatt” dal commissario europeo per l'Allargamento e la politica di vicinato, Johannes Hahn. Nella giornata in cui la Commissione europea ha raccomandato agli Stati membri dell'Ue di avviare i negoziati sull'adesione di Albania e Macedonia del Nord, Hahn ha ricordato che il Kosovo ha istituito un dazio del 100 per cento sulle importazioni dalla Serbia. “L'Ue ha ripetutamente chiesto al primo ministro del Kosovo, Ramush Haradinaj, di abolire il dazio, e io mi sono offerto di trovare una soluzione alle barriere tariffarie” poste dai governi di Pristina e Belgrado sulle reciproch importazioni”, ha aggiunto Hahn. A ogni modo, secondo il commissario europeo, il presidente Vucic si è detto pronto a compiere dei progressi nel dialogo” tra Serbia e Kosovo. Per Hahn, Vucic “sa che un avvicinamento” tra Belgrado e Pristina è “un requisito essenziale per l'adesione” della Serbia all'Ue. (Geb)