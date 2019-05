Brasile: task force federale sarà dislocata nelle prigioni dell'Amazzonia per i prossimi 90 giorni (4)

- Il Copanj è lo stesso carcere dove a gennaio del 2017 un violento scontro tra fazioni criminali avverse aveva causato la morte di 56 persone nel corso di quello che fu definito come "la più grande strage del sistema carcerario" brasiliano. All'epoca gli scontri furono causati da una lotta per la conquista del controllo del traffico di droga dentro e fuori il penitenziario tra il Primeiro comando da capital (Pcc) di San Paolo e la Familha do Norde, gruppo criminale locale affiliato al Comando vermelho (Cv) di Rio de Janeiro. Pcc e Cv sono da anni in lotta per l'egemonia nel traffico di droga in Brasile (segue) (Brb)