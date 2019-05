Brasile: task force federale sarà dislocata nelle prigioni dell'Amazzonia per i prossimi 90 giorni (5)

- Stavolta le violenze, secondo le prime ricostruzioni, sono da ricondurre a una lotta interna per stabilire una nuova leadership al vertice al gruppo criminale Familha do norte, egemone in Amazzonia e negli stati del nord del Brasile dove gestisce una parte consistente del trasporto di cocaina proveniente da Colombia, Perù e Bolivia attraverso la rete impenetrabile fluviale. Le autorità federali e dello stato stanno indagando per verificare se le violenze, in particolare, siano dovute alla fine dell'alleanza tra la Familha do norte e il Comando Vermelho che ha dato il via a una contesa violenta per il controllo dello spaccio di droga in Amazzonia, uno dei più grandi punti vendita di cocaina del paese. (Brb)