Israele: Knesset vota per sciogliersi, paese verso nuove elezioni a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha presentato oggi la sua "offerta finale" al partito Yisrael Beytenu guidato dall'ex ministro della Difesa Avigdor Liberman e ai partiti ultra-ortodossi sulla controversa legge sul servizio di leva, proposta che è stata prontamente respinta dai principali partner della coalizione spianando così la strada per lo scioglimento della Knesset e le nuove elezioni per il 17 settembre. Il voto per sciogliere il parlamento è iniziato alle 23:30 (le 22.30 in Italia). I parlamentari voteranno il disegno di legge per sciogliere la Knesset e stabilire nuove elezioni il 17 settembre dopo che il primo ministro Benjamin Netanyahu non è riuscito a ottenere la maggioranza di 61 membri dell'Assemblea. Lo scioglimento della Knesset impedirà al capo dello Stato, Reuven Rivlin, di dare il mandato per provare a formare un governo ad un altro parlamentare. (Res)