Brasile: giustizia respinge proposta della Azul di acquisto di parte dei beni della Avianca (2)

- Il processo di vendita è tra l'altro sospeso per decisione dei giudici dello stesso tribunale di San Paolo. Lo scorso 7 maggio si sarebbe dovuta svolgere un'asta per la vendita di tutti i beni rimanenti della società Avianca, che sarebbero dovuti essere divisi in sette unità di produzione indipendenti (Upi) da offrire al migliore offerente. Oltre ai velivoli e altri beni era stato previsto che all'asta finissero anche diritti e le autorizzazioni di decollo e atterraggio (slot) in alcuni degli aeroporti più trafficati del paese. Tuttavia il tribunale dello stato brasiliano di San Paolo ha emesso un'ingiunzione che sospende l'asta dei beni della Avianca, accogliendo un ricorso della Swissport Brasile, società che lavora con i servizi di logistica negli aeroporti e vanta un credito di oltre 17 milioni di real (3,8 milioni di euro) nei confronti di Avianca, secondo la quale quest'operazione sarebbe illegale. Riprendendo una decisione dell'Agenzia nazionale per l'aviazione civile (Anac), la Swissport Brasil ha sostenuto che la cessione degli slot "venduti come se fossero parte del patrimonio della società" pur non essendolo, sia illegale. (segue) (Brb)