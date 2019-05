Usa-Cina: Pentagono lavora per ridurre dipendenza da minerali cinesi “terre rare”

- Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha presentato un rapporto al Congresso sui minerali denominati “terre rare” per ridurre la dipendenza statunitense dalla Cina: lo ha detto oggi, 29 maggio, il Pentagono in relazione alle crescenti preoccupazioni a Washington sul ruolo di Pechino come fornitore. Secondo quanto riferito dalla stampa Usa, il documento era legato a un programma federale progettato per rafforzare le capacità produttive nazionali attraverso incentivi economici mirati. Le terre rare sono un gruppo di 17 elementi chimici utilizzati in molti prodotti di consumo, dagli iPhone ai motori per auto elettriche, nonché ai motori a reazione militari, ai satelliti e ai laser. Le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina hanno suscitato preoccupazioni sul fatto che Pechino potrebbe utilizzare la sua posizione dominante come fornitore di terre rare per fare leva nella guerra commerciale tra le due principali potenze economiche del mondo. Tra il 2004 e il 2017, la Cina ha rappresentato l'80 per cento delle importazioni di terre rare negli Stati Uniti.(Was)