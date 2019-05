Usa: dipartimento Energia definisce gnl il "gas della libertà" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono lieto che il dipartimento dell'Energia stia facendo tutto il possibile per promuovere un sistema normativo efficiente che consenta l'esportazione di molecole della libertà degli Stati Uniti nel mondo", ha dichiarato Steven Winberg, segretario aggiunto per l'energia fossile. All'inizio di maggio, quando firmava gli ordini all'esportazione di gas naturale in Europa, il segretario all'Energia Rick Perry ha dichiarato che "gli Stati Uniti stanno ancora offrendo una forma di libertà al continente europeo. Non più sotto forma di giovani soldati americani, ma di gas naturale liquefatto". Gli Stati Uniti stanno facendo pressioni ai partner europei per ridurre la loro dipendenza energetica dalla Russia e migliorare le esportazioni Usa. (Was)