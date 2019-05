Usa: dopo dichiarazione di Mueller cresce il numero di Democratici a favore dell'impeachment (3)

- I Democratici sono divisi sulla questione dell'impeachment in seguito al rilascio del rapporto del procuratore speciale Robert Mueller sull'interferenza russa nelle elezioni del 2016 e i tentativi di ostacolare l'inchiesta da parte di Trump. Nonostante il crescente clamore per l'avvio di un'indagine sull'impeachment, Pelosi ha cercato di abbassare i toni. "L'impeachment è un argomento molto divisivo nel nostro paese", ha detto, pur non escludendo che alla fine i Democratici possano chiedere la destituzione di Trump. La speaker ha infatti lasciato aperta una possibilità: "Le indagini potrebbero portarci a un punto dove non si potrà evitare l'impeachment, ma non ci siamo ancora" ha dichiarato nei giorni scorsi. (Was)