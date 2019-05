Canada-Usa: Trudeau affronterà leggi statunitensi anti-aborto durante incontro con Pence

- Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha affermato che solleverà preoccupazioni per le recenti leggi statunitensi che limitano l'aborto a livello statale durante l'incontro con il vicepresidente Usa, Mike Pence. "Ovviamente sono molto preoccupato per la situazione che riguarda il tracollo dei diritti delle donne osservando movimenti conservatori qui in Canada, negli Stati Uniti e in tutto il mondo", ha detto Trudeau. "Avrò un ampio colloquio con il vicepresidente (Pence) nel quale, naturalmente, verrà fuori, ma ci concentreremo principalmente sul processo di ratifica del Nafta e ci assicureremo di ottenere buoni posti di lavoro per i canadesi". Pence sarà oggi, 30 maggio, in visita ad Ottawa. (segue) (Res)