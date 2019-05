Canada-Usa: Trudeau affronterà leggi statunitensi anti-aborto durante incontro con Pence (2)

- Il governatore del Missouri, negli Stati Uniti, Mike Parson ha firmato un disegno di legge all'inizio di questo mese che vieta l'aborto oltre le otto settimane di gravidanza. La legge consente eccezioni in caso di emergenza medica, ma non per gravidanze derivanti da stupro o incesto. Lo stato di Parson è uno degli otto in cui le legislature controllate dai repubblicani quest'anno hanno approvato nuove restrizioni all'aborto. I governatori del Kentucky, del Mississippi, dell'Ohio e della Georgia hanno approvato il divieto di aborto una volta rilevato un battito cardiaco fetale, che può accadere già dalla sesta settimana di gravidanza. (Res)