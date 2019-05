Usmca: Canada avvia processo per ratifica dell'accordo commerciale (3)

- Intanto anche il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha invitato il Congresso statunitense ad approvare il nuovo accordo commerciale con il Canada e il Messico, entro la fine di questa estate, facendo pressione sui Democratici che controllano la Camera. “Il presidente ha fatto il suo lavoro. È tempo che il Congresso faccia il suo lavoro e passi l'Usmca questa estate", ha detto lo scorso 20 maggio, da Jacksonville, in Florida. La Casa Bianca ha infatti di recente eliminato un ostacolo importante per la ratifica dell'accordo, concordando con Canada e Messico la rimozione delle tariffe su alluminio e acciaio. I legislatori di entrambe le parti hanno affermato che la mossa di Trump renderà più probabile da parte del Congresso l'approvazione dell'accordo trilaterale che sostituirà il vecchio Nafta. Ma tra i Democratici rimangono ancora delle perplessità in relazione alle disposizioni dell'accordo in materia di lavoro, ambiente e prodotti farmaceutici, nonché sull'applicabilità complessiva del patto. (Was)