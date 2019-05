Brasile: Petrobras celebra dieci anni di produzione nel bacino pre-sal di Santos con numeri record (2)

- "Le caratteristiche uniche del pre-sale del Bacino di Santos, come la posizione in acque ultra profonde, lo strato di sale che raggiunge i 2 chilometri di spessore e la distanza di 300 chilometri dalla costa hanno rappresentato una sfida senza precedenti per Petrobras e per l'industria estrattiva brasiliana. Ma dieci anni dopo la prima goccia di petrolio estratta, non solo abbiamo sviluppato soluzioni senza precedenti per superare le sfide utilizzando la massima competenza tecnica, ma abbiamo anche verificato la sua redditività economica e raggiunto una serie di record", ha detto. il direttore del settore esplorazione e produzione della compagnia, Carlos Alberto Pereira de Oliveira. (segue) (Brb)