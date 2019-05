M5s: assemblea parlamentari ancora in corso. Fonti, maggioranza esprime appoggio a Di Maio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Di Maio la risposta è sì. Su una riforma della gestione interna del Movimento - a quanto è filtrato dalla riunione - la posizione del capo politico del M5s sarebbe, invece, più flessibile. Tra i primi interventi, fino alle 22:30, la maggioranza è stata favorevole alle scelte di Di Maio e - secondo fonti pentastellate - uno dei deputati che ha preso la parola ha detto di rappresentare un gruppo di 60 parlamentari che esprimono "piena fiducia al vicepremier che non ha nulla da cui difendersi". Anche il capogruppo M5s al Senato, Primo Di Nicola, che ieri aveva annunciato le sue dimissioni dalla carica per "incentivare la discussione alla luce del risultato elettorale", ha espresso "fiducia piena in Di Maio che ha fatto un miracolo", secondo quanto è filtrato dalla riunione. Il deputato Emilio Carelli invece, intervenendo poco dopo, ha introdotto un altro tema: valutare se sia necessario qualche cambio nella compagine ministeriale. (Rin)