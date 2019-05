Turchia-Usa: Ankara rilascia ricercatore statunitense Nasa dopo 3 anni

- Serkan Golge, ex ricercatore statunitense della Nasa, condannato in Turchia a oltre sette anni di carcere per accuse di terrorismo, è stato improvvisamente liberato oggi, 29 maggio, senza spiegazioni e qualche ora dopo una telefonata tra i presidenti di Turchia e Stati Uniti. Lo riferisce il quotidiano “New York Times”. Il ricercatore di 39 anni è un cittadino turco-americano arrestato mentre era in vacanza nel sud del paese nel 2016, all'indomani di un tentativo di colpo di stato che non è riuscito a estromettere il presidente Recep Tayyip Erdogan. La moglie di Golge, Kubra Golge, ha confermato che l'uomo è uscito dal carcere – scrive il “Nyt” - e che sta tornando nella sua casa nella città di Hatay, nel sud della Turchia. Un alto funzionario turco ha confermato che Erdogan e il presidente Trump hanno parlato per telefono. Lo scorso ottobre un tribunale turco aveva rimesso in libertà un altro cittadino statunitense, il pastore Andrew Brunson, la cui detenzione aveva creato forti tensioni tra Ankara e Washington. (Was)