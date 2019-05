Brasile: task force federale sarà dislocata nelle prigioni dell'Amazzonia per i prossimi 90 giorni

- Il personale della task force di intervento penitenziario, unità militare del governo federale del Brasile che agisce in caso di crisi nel sistema penitenziario, sarà dislocato nelle prigioni dello stato brasiliano dell'Amazzonia per i prossimi 90 giorni. E' quanto disposto nella sua ordinanza del ministro della Giustizia e pubblica sicurezza, Sergio Moro, che ha inviato la squadra di specialisti in Amazzonia per contenere gli scontri tra detenuti che nel corso del fine settimana hanno causato la morte di 55 carcerati in meno di 48 ore. A chiedere l'intervento, d'urgenza, era stato il governatore Wilson Lima, ottenendo una risposta immediata dal governo. Gli agenti svolgeranno attività e servizi di custodia, sorveglianza e custodia dei prigionieri. L'obiettivo delle autorità federali e statali è "controllare la situazione e prevenire altri problemi", ha affermato il governatore Lima. (segue) (Brb)