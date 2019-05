Brasile: giustizia respinge proposta della Azul di acquisto di parte dei beni della Avianca

- Il giudice della prima sezione fallimentare del tribunale dello stato di San Paolo, Tiago Henriques Papaterra Limongi, ha respinto l'offerta di acquisizione di una parte dei beni della compagnia aerea brasiliana Avianca, da parte compagnia aerea brasiliana Azul. La Azul aveva avanzato la richiesta di acquisto di parte della Avianca, in liquidazione giudiziaria da dicembre 2018, per 145 milioni di dollari lo scorso 14 maggio. Il giudice ha anche affermato di non poter decidere sulla vendita dei beni di una società. "In un contesto di recupero giudiziario, non esiste alcuna disposizione legale che trasferisca al controllo del magistrato la destinazione dei beni della società, al punto da deliberare sulla sua alienazione contro la sua volontà", ha sostenuto nella sentenza. Inoltre "in qualità di creditore iscritto nella lista dei beneficiari della liquidazione (la Azul vanta un credito di 3800 euro da Avianca) il firmatario non ha la legittimità di contestare il piano di recupero giudiziario approvato dal tribunale", ha scritto Limongi. Secondo il giudice poi, la Azul non ha diritto di acquistare direttamente i beni della società perché la procedura invaliderebbe il piano di recupero giudiziario approvato in dalla giustizia, che prevede la liquidazione di ciò che resta della Avianca attraverso la vendita all'asta di tutti i beni divisi in sette unità di produzione (Upi). (segue) (Brb)