Usa: dipartimento Energia definisce gnl il "gas della libertà"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due funzionari del dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti hanno definito il gas naturale prodotto negli Stati Uniti come "gas della libertà" in un comunicato stampa che annuncia l'espansione di un impianto di gas naturale in Texas. Il dipartimento ha annunciato l'espansione del terminale di Freeport, una struttura sull'isola di Quintana, che produce gas naturale liquefatto (Gnl) per l'esportazione. L'espansione della struttura supporterà circa 3.000 nuovi posti di lavoro nell'area, dalla costruzione all'ingegneria, secondo il rilascio del dipartimento. "Aumentare la capacità di esportazione dal progetto gnl di Freeport è fondamentale per diffondere il gas della libertà in tutto il mondo offrendo agli alleati dell'America una fonte di energia pulita diversa e conveniente", ha dichiarato il sottosegretario all'Energia Mark Menezes. (segue) (Was)