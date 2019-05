Usa: dopo dichiarazione di Mueller cresce il numero di Democratici a favore dell'impeachment (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta di impeachment è stata presa in considerazione anche da numerosi candidati democratici in corsa per la Casa Bianca nel 2020. Prima che Mueller parlasse, sette dei 23 candidati si erano espressi a favore dell'impeachment nei confronti di Trump. Dopo la dichiarazione rilasciata dal procuratore speciale erano in 10 a schierarsi per la destituzione di Trump. Il senatore Cory Booker del New Jersey, il sindaco Pete Buttigieg di South Bend, e la senatrice Kirsten Gillibrand di New York, si sono espressi per la prima volta esplicitamente a favore delle procedure di impeachment. SI aggiungono così ai senatori Kamala Harris della California e Elizabeth Warren del Massachusetts, i rappresentanti Seth Moulton del Massachusetts e Eric Swalwell della California, l'ex segretario al potere Julián Castro, l'ex rappresentante Beto O'Rourke del Texas e il sindaco Wayne Messam di Miramar, in Florida, che avevano precedentemente espresso il proprio sostegno per i procedimenti di impeachment. (segue) (Was)