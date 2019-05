Farnesina: ministro Moavero riceve rappresentanti paesi Oci e comunità islamica in Italia

- Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi, ha ricevuto oggi a Villa Madama, per un Iftar, tradizionale interruzione del digiuno durante il mese di Ramadan, i rappresentanti diplomatici dei Paesi membri dell’Organizzazione della Cooperazione Islamica (OCI) e alcuni esponenti della comunità islamica in Italia. Lo si apprende da nota della Farnesina. (Com)