Brasile: Petrobras celebra dieci anni di produzione nel bacino pre-sal di Santos con numeri record

- La compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras celebra questo mese i primi dieci anni di produzione di petrolio pre-sale del Bacino di Santos, dove sono attive 16 piattaforme e oltre 150 pozzi, che rappresentano il 90 per cento di tutta la produzione del pre-sale brasiliano. Dei 30 pozzi più produttivi del paese, 29 si trovano infatti in questa regione dove si registra una produzione media di 25.000 barili di petrolio al giorno. I tre giacimenti di pre-sal più produttivi nel bacino sono quello denominato Calamaro, che è il campo più produttivo in assoluto della Petrobras, e poi quelli denominati Sapinhoá e Búzios. (segue) (Brb)